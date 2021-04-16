В Кирове продолжают искать без вести пропавшего мужчину

Если вы видели этого человека или знаете, где он находится, сообщите в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской области продолжают разыскивать без вести пропавшего мужчину. К поискам подключилась полиция. Неравнодушных просят оказать помощь в розыске.

Сергея Гагаринова в последний раз видели 14 апреля. Вечером того дня он ушел из дома по улице Луганской в Кирове. С тех пор информации о его местонахождении нет. По информации добровольцев «Лизы Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Подробные приметы сообщает областное УМВД. Сергею Валентиновичу на вид около 30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, у него короткие темные волосы. Из особых примет - родинка на правой щеке, нетвердая походка, левая рука не сгибается (последствия травмы), под кадыком шрам. Кировчанин был одет в черную кофту с белым рисунком на левом плече, синие спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят сообщить по номерам:

- 8-800-700-54-52 - горячая линия поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»;

- (8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102) - полиция Кировской области.