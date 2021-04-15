«Нуждается в медицинской помощи»: в Кирове без вести пропал человек

Если вы видели его или знаете, где он находится - сообщите об этом поисковикам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего мужчину. В последний раз Сергея Гагаринова видели в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сергею Валентиновичу 30 лет, рост 180 см, среднего телосложения, у него темно-русые короткие волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в черную куртку, ботинки такого же цвета и синие джинсы.

Кировчан просят помочь в поисках пропавшего. Если вам что-либо известно о его местонахождении или вы его видели, сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.