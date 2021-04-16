Полиция нашла подозреваемого в убийстве женщины из Уржумского района

Мужчину задержали сотрудники полиции. Фото: kirov.sledcom.ru

Кировская полиция нашла мужчину из Уржумского района, подозреваемого в убийстве своей собутыльницы. Сейчас его задержали, а расследование уголовного дела продолжается. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Драма развернулась в селе Шурма Уржумского района в ночь на 13 апреля. 35-летний мужчина выпивал со своей знакомой, и в какой-то момент между ними разгорелась ссора. В запале кировчанин схватил нож и несколько раз ударил им свою собутыльницу. Женщина скончалась на месте, а мужчина скрылся.

Подозреваемого в убийстве объявили в розыск. Спустя пару дней, 16 апреля, кировский Следком сообщил об окончании поисков. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.