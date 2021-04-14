Кировчан просят помочь в поисках мужчины, подозреваемого в убийстве

Если вы знаете, где находится разыскиваемый, сообщите об этом в полицию. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве своей собутыльницы. Полиция и следователи просят жителей региона помочь в его поисках.

Трагедия произошла в ночь на 13 апреля в селе Шурма Уржумского района. Разыскиваемый выпивал с местной жительницей, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Будучи под градусом, мужчина схватил нож и несколько раз пырнул им свою собутыльницу. Женщина скончалась на месте, а ее убийца сбежал.

Его личность установлена, его ищут. Кировчан просят помочь в поимке преступника. Приметы мужчины сообщает областной Следственный комитет.

Разыскиваемый - Денис Александрович Дренаев, 09.01.1986 года рождения, уроженец деревни Нолишки Уржумского района. Проживает там же. На вид ему 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, у него короткие светлые волосы. Из особых примет - татуировки в виде перстней на левой руке. Мужчина был одет в синюю майку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Кировчан просят сообщать информацию о его местонахождении по телефонам: 8(8332)485-108, 8-8332-589-530, 589-514, 589-587, 589-284 или 02.