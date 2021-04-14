В Кирове на Больничном переулке появится приют для животных

Новый приют появится в доме №6 на Больничном переулке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организации защиты животных «Дари добро» передадут одно из городских помещений. В нем появится новый приют для бездомных животных. Соответствующее решение вынесла кировская Гордума. Сейчас оно появилось на сайте горадминистрации.

Приютом станет нежилое здание по адресу: переулок Больничный, 6. Мэрия передает зоозащитникам помещение на безвозмездной основе. Между горадминистрацией и организацией будет заключен договор пользования на пять лет. Общая площадь будущего приюта - 173,5 квадратных метра.

Напомним также, что сейчас организация «Дари добро» совместно с Центрами местной активности Ленинского района проводит благотворительную акцию. Ее цель - собрать корма и необходимые вещи для животных, уже живущих в приютах. Узнать подробнее, какая требуется помощь и куда ее передать, можно здесь.