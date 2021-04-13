Кировчан призывают помочь приютским животным кормом и вещами

Приютским пушистикам нужна помощь кировчан. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове пройдет благотворительная акция «Котопес». В рамках мероприятия для зверьков, живущих в приюте, соберут необходимые вещи и корма. Информацию сообщает горадминистрация.

Акция пройдет в Ленинском районе при участии Центров местной активности и организации защиты животных «Дари добро». Продлится она с 12 по 16 апреля. Пушистикам необходимы корма, крупы, консервы и другие продукты с длительным сроком хранения. Всегда нужны зверькам миски, лежанки, когтеточки, переноски, лотки и наполнители. Также очень пригодятся средства дезинфекции и перчатки - латексные и хлопчатобумажные.

Все вещи неравнодушные кировчане могут принести в Центры местной активности. Перед этим необходимо предварительно позвонить. Кроме того, обязательно соблюдение всех требований санэпидбезопасности.

Помощь для четвероногих друзей принимают по адресам:

- Центр местной активности, ул. Горького, 27, телефон 8-919-529-92-14 (руководитель Елена Анатольевна Щепина);

- Центр местной активности, ул. Азина, 55, телефон 8-912-510-02-80 (руководитель Ольга Олеговна Лаймберг);

- Центр местной активности, ул. Московская, 156, телефон 8-912-726-56-23 (руководитель Юлия Павловна Васенина);

- Центр местной активности, ул. Пугачева, 18, телефон 8-919-510-05-31 (руководитель Жанна Юрьевна Беляева);

- Центр местной активности, ул. Р. Юровской, 11, телефон8-922-937-06-36 (руководитель Наталья Сергеевна Климова);

- Центр местной активности, ул. Ленина, 179 телефон 8-912-719-97-61 (руководитель Екатерина Андреевна Север).