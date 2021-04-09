ОПКО завершила опрос кировчан о способе выборов мэра из-за ботов и попыток взлома сайта

О прекращении опроса заявила председатель областной Общественной палаты Наталья Шедько. Фото: opko43.ru

Кировская Общественная палата досрочно прекратила опрос о способе избрания главы города. Ее председатель, Наталья Шедько, заявила о неоднократных попытках взлома сайта и накрутки голосов.

- Мы отмечаем попытки повлиять на ход голосования путем использования различных онлайн-инструментов и программ. Зафиксировано как минимум 3 попытки «взломать» сайт Общественной палаты Кировской области из внешней среды, отмечены случаи голосования с помощью ботов и другие факты неправомерного влияния на ход голосования. В связи с этим, сообщаю, что опрос на сайте Общественной палаты Кировской области завершен ранее назначенного срока, - сообщается на онлайн-портале ОПКО.

Все результаты опроса считаются «необъективными», и использовать их в работе Общественная палата не станет. Однако кировчан заверили, что изучать этот вопрос будут и впредь - в других форматах.

Напомним, 2 апреля ОПКО запустила опрос кировчан, интересуясь их мнением по вопросу выборов главы города. Изначально лидировал вариант прямых выборов, причем с огромным отрывом. Опрос должен был завершиться 19 апреля.