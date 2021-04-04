Кировчане голосуют за возвращение прямых выборов главы города

Кировчане считают, что им необходим возврат к прямым выборам главы города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественная палата Кировской области решила поинтересоваться у жителей региона, какой способ избрания главы города они считают наиболее эффективным. На сайте ведомства появился опрос, и проголосовать может любой желающий.

Сбор мнений запустили в связи с «особой значимостью названного вопроса». Напомним, ранее на площадке Общественной палаты уже обсуждали проекты законов, вносящие изменения в систему выбора главы города. Рассматривали две инициативы: прямые выборы и избрание по конкурсу. Теперь решили поинтересоваться и мнением горожан.

Опрос запущен 2 апреля. На данный момент с огромным отрывом лидирует вариант «Прямые выборы» - 92% голосов (1032 человека). За избрание главы города по решению конкурсной комиссии проголосовали всего 92 кировчанина.

Опрос продлится до 19 апреля. Отдать свой голос и выразить свое мнение можно здесь.