В Вятских Полянах могут ввести карантин по бешенству

Горожане наблюдали столкновения лис и собак в переулке Крайнем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вятских Полянах планируют ввести карантин по бешенству из-за участившихся случаев заболевания животных. Город в буквальном смысле атаковали лисы, которые активно бегают на северной окраине населенного пункта, сообщили в пресс-службе администрации.

- Горожане наблюдали столкновения лис и собак в переулке Крайнем и даже нападение зверя на девочку на улице Пушкина, - сообщили в горадминистрации. - Затем во дворе одного из крайних домов был обнаружен труп лисицы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Вятских Полянах у собаки также обнаружили бешенство. Биоматериалы, взятые у животного на анализ, подтвердили диагноз. Это уже пятый случай, зарегистрированный на территории Кировской области в 2021 году.