В Кировской области зарегистрирован пятый случай бешенства у животного

Агрессивное поведение является основным симптомом бешенства у животного.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Вятских Полянах у собаки обнаружили бешенство. Биоматериалы, взятые у животного на анализ, подтвердили диагноз. Это уже пятый случай заболеваемости, зарегистрированный на территории Кировской области в 2021 году, сообщили в управлении ветеринарии.
В связи с участившимися случаями бешенства государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит:
- не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, а также не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей;
- в случае укуса человека животным пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания;
- немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту проживания о подозрении на заболевание животных бешенством.
Напомним, что основные симптомы бешенства у животного: агрессивное поведение, слюнотечение и параличи.