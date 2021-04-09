В Кировской области зарегистрирован пятый случай бешенства у животного

Агрессивное поведение является основным симптомом бешенства у животного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Вятских Полянах у собаки обнаружили бешенство. Биоматериалы, взятые у животного на анализ, подтвердили диагноз. Это уже пятый случай заболеваемости, зарегистрированный на территории Кировской области в 2021 году, сообщили в управлении ветеринарии.

В связи с участившимися случаями бешенства государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит:

- не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, а также не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей;

- в случае укуса человека животным пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания;

- немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту проживания о подозрении на заболевание животных бешенством.

Напомним, что основные симптомы бешенства у животного: агрессивное поведение, слюнотечение и параличи.