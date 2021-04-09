Кировская прокуратура выяснила, кто загрязняет воздух в регионе

Повальные проверки начались после жалоб жителей микрорайона Озерки. Фото: прокуратура Кировской области

Кировская прокуратура выяснила, кто загрязняет воздух в области. Проверки, начавшиеся еще на фоне жалоб жителей микрорайона Озерки, охватили весь регион. Результаты сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам выяснилось, что степень загрязнения воздуха у нас стабильно ниже средней по России. Однако некоторые производства все равно умудряются нарушать законодательство. Так, представления получили АО «Советское ремтехпредприятие», АО «Советские коммунальные системы» и ООО «Крона» за отсутствие санитарно-защитных зон. В Афанасьевском районе нарушения нашли в работе местного ИП - не провел инвентаризацию источников выбросов в воздух и не поставил их на учет. На том же самом попались еще 22 организации в разных районах области. Еще 10 фирм не полностью выплатили компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду.

В многострадальных Озерках и близ них прокуратура проверила 24 организации. На нарушениях попалась 21 из них. Всего выявлено 33 нарушения в их работе, для их устранения подали 20 представлений, восемь исков в суд и одно заявление о приостановке деятельности. В региональное министерство охраны окружающей среды передали 15 материалов для возбуждения дел об административных правонарушениях. Виновных привлекли к ответственности.