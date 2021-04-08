Кировчанина, пропавшего в конце марта, нашли погибшим

Информацию о гибели мужчины сообщили добровольцы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове нашли погибшим 31-летнего мужчину, объявленного в розыск. Две недели назад мужчина ушел из дома и пропал. Известно, что он направлялся из Кирова в деревню Звени в Кирово-Чепецком районе.

В последний раз Виталия Бурьяновского видели 25 марта около 17 часов. Мужчину объявили в розыск. 7 апреля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил об окончании поисков: «найден, погиб». Обстоятельства трагедии не разглашаются.

Редакция «КП-Киров» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Сейчас продолжаются поиски 27-летнего мужчины, пропавшего 28 февраля по пути из Москвы в Киров. «Лиза Алерт» просит неравнодушных кировчан помочь его найти. Узнать об этом подробнее можно здесь.