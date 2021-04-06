Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски 27-летнего мужчины. Евгений Ромашов пропал 28 февраля 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Евгения Юрьевича ищут уже более месяца месяцев: 28 февраля 2021 года он последний раз выходил на связь. Близкие молодого человека обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы мужчины:

• Рост - 175 см;

• Телосложение - среднее;

• Волосы - темно-синего цвета;

На момент исчезновения Евгений был одет в куртку и черную шапку.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.