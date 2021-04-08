Направления в детские сады Кирова начнут выдавать с 12 апреля

В областном центре работает 146 муниципальных детсадов, которые посещают почти 32 тысячи детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году выдача направлений в детские сады города Кирова будет проходить с 12 апреля по 21 июля, сообщил руководитель департамента образования Александр Петрицкий в ходе пресс-конференции.

- Выдача направлений пройдет в три этапа, - отметил Александр Петрицкий. - На первом родители будут получать путевки непосредственно в детских садах, на втором - в девяти пунктах выдачи направлений, на третьем - в департаменте образования.

С порядком и сроками выдачи направлений в детские сады на 2021-2022 учебный год можно ознакомиться на образовательном портале. Если родители ребенка не могут получить путевку в указанные сроки, то им необходимо обратиться с письменным заявлением об изменении даты к председателю комиссии по комплектованию.

Ранее «Комсомолка» писала, что в 2021 году мест в детских садах Кирова должно хватить всем ребятам старше трех лет. Читать.