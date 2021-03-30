В 2021 году мест в детских садах Кирова должно хватить всем ребятам старше трех лет

В 2021 году выпускается из садиков 7131 ребенок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущем году все дети 2018 года рождения получат места в детских садах, а ребята 2019 года рождения, чьи родители имеют льготы, пойдут в группы раннего возраста, сообщила заместитель главы администрации города Лариса Копысова.

- В 2021 году выпускается из садиков 7131 ребенок, а претендуют на получение места в дошкольные группы от трех лет - 7082 человека, - отметила Лариса Анатольевна. - По итогам предварительного комплектования мы полагаем, что в 2021 года все дети трехлетнего возраста и старше будут обеспечены местами в детских садах.

Ранее первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов сообщил, что Кировская область направила в Министерство просвещения РФ заявку о дополнительном финансировании в 2021-2023 годах. Если она будет одобрена, то в ближайшие три года в областном центре появятся пять новых детских садов.