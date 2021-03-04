В Кирове планируют дополнительно построить 5 детсадов

В настоящее время начата разработка проектно-сметной документации на строительство в 2022 – 2023 годах в Кирове. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кировская область направила в Министерство просвещения РФ заявку о дополнительном финансировании в 2021-2023 годах. Средства планируют потратить на создание 1140 новых мест в детских садах для ребят в возрасте до 3 лет, сообщил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов

Если заявка будет одобрена, то в ближайшие три года в областном центре появятся пять детских садов. Из них два в микрорайоне Урванцево и один в Озерках. Кроме того, планируют открыть дошкольные учреждения в слободе Курочкины и на улице Харьковской, 6.

Детские сады планируют построить микрорайонах Озерки-1, Урванцево, Чистые пруды, слобода Курочкины. Фото: zsko.ru

Напомним, что в 2020 году в Кировской области были открыты пять детских садов. Кроме того, в областном центре дополнительно создано 223 места в частных детских садах, а также открыто отраслевое дошкольное учреждение на 200 мест для медицинских и педагогических работников.