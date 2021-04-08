9 апреля в ЦУМе не будут прививать кировчан от коронавируса

О новом графике работы выездного пункта вакцинации станет известно в ближайшее время. Фото: vk.com/medkirovru

Выездной пункт вакцинации от коронавируса, расположившийся в ЦУМе, меняет график работы. 9 апреля прививать кировчан в ТЦ не будут. Информацию сообщает областной Минздрав.

Новый график работы пункта планируют сообщить в ближайшее время. Кировчан обещают своевременно проинформировать о нем. Прийти на прививку могут все желающие. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не нужна.

Также сообщается, что за первый день работы пункта, 7 апреля, через него прошли 388 жителей города. Все они получили прививку первым компонентом препарата. Всего за минувшие сутки от COVID-19 вакцинировался 4961 кировчанин.