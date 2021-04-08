В Кирово-Чепецке состоится парад Победы 2021

Откроют парад победители городского конкурса строя и песни. Фото: k4gorod.ru

В Кирово-Чепецке 9 мая 2021 года планируют провести парад Победы на площади Конституции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение о проведении мероприятия было принято 8 апреля на совещании в мэрии. Известно, что праздничный парад в День Победы состоится после торжественного митинга на площади. Откроют его победители городского конкурса строя и песни. За ними на площадь вступят расчеты силовых структур: МВД, УФСИН и МЧС.

- Право пронести Знамя Победы во главе праздничной колонны получат победители конкурса школьных знаменных групп, - сообщили в администрации города.

Напомним, что в 2020 году на территории Кировской области традиционные парады Победы были отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации.