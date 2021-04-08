В Вахрушах в квартиру заползла ядовитая змея

В Вахрушах в одну из квартир заползла ядовитая змея. Фото: Вороной Руслан

В среду, 7 апреля, в пгт. Вахруши в одну из квартир заползла змея. Ее заметила хозяйка, которая была дома с дочкой. Женщина побоялась прикасаться к пресмыкающемуся и позвала на помощь соседа. Об этом сообщили в паблике «Киров без цензуры».

Мужчина вооружившись молотком и пилой расправился с опасной гостьей. По словам женщины, змея была ядовитой, так как у нее на голове не просматривались желтые пятна.

Напомним, что внезапные встречи кировчан с дикими животными происходят довольно часто. Так, в январе этого года в Кирове монтажники спасли полярную сову.