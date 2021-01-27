Монтажники спасли сову, залетевшую на чердак

Спасенная птица оказалась белой, или полярной, совой. Фото: скрин с видео t.me/zatelecom

В Кирове монтажники спасли полярную сову. Птица залетела на чердак дома и не смогла выбраться оттуда. К счастью, ей помогли это сделать. Сообщил об этом отраслевой телеграм-канал «ЗаТелеком».

- Парни из Кирова на чердаке нашли вот такое. Она, видимо, через слуховое окно влететь смогла, а обратно не нашла выход, - сказано в посте.

Рабочих внезапный гость явно заинтересовал - смеясь и перешучиваясь, они пытались поймать перепуганную птицу. Огромная белая тень, метавшаяся по чердаку, не давалась. Когда же удалось ее поймать, оказалось, что это белая, или полярная, сова. Большая и неимоверно красивая.

Суровые монтажники впечатлились - фотографировали, снимали на видео, восхищались мощными когтями и просили сову улыбнуться в камеру. А после отпустили птицу. Теперь пернатая красавица сможет отправиться дальше своей дорогой.