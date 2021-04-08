В школу Нолинского района завозили просроченные продукты

Поставщик 25 февраля 2021 года направил «Коктейль молочный клубника» в количестве 2,28 кг.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В школу Нолинского района поставляли просроченные молочные продукты, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области.
- Поставщик 25 февраля 2021 года направил «Коктейль молочный клубника» в количестве 2,28 кг и «Молоко» в количестве 1,854 кг в образовательное учреждение с истекшим сроком годности, - сообщили в Россельхознадзоре.
В настоящее время поставщик привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что кировская прокуратура нашла более 200 нарушений в работе школьных столовых региона. Читать.