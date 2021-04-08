В школу Нолинского района завозили просроченные продукты

Поставщик 25 февраля 2021 года направил «Коктейль молочный клубника» в количестве 2,28 кг. Фото: Мария ЛЕНЦ

В школу Нолинского района поставляли просроченные молочные продукты, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области.

- Поставщик 25 февраля 2021 года направил «Коктейль молочный клубника» в количестве 2,28 кг и «Молоко» в количестве 1,854 кг в образовательное учреждение с истекшим сроком годности, - сообщили в Россельхознадзоре.

В настоящее время поставщик привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кировская прокуратура нашла более 200 нарушений в работе школьных столовых региона. Читать.