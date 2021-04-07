Отшельник из Котельнича обрел жилье

Отшельник Анатолий Крымов (слева) десять лет прожил в лесу под Котельничем. Фото: onf.ru

Отшельник Анатолий Крымов, который десять лет прожил в лесу, обрел жилье. Свой деревянный дом ему предоставила уроженка Котельнича, проживающая сейчас в Кирове. Девушка обратилась к общественникам после многочисленных публикаций в СМИ, сообщили региональном штабе ОНФ.

- Дом нуждается в ремонте, но в нем есть печь, освещение и другие удобства, - рассказали активисты. - Вначале Анатолий боялся переезжать. Возможно, думал, что его обманут. Но спустя время все-таки согласился.

Всего в ОНФ поступили десятки звонков от неравнодушных жителей нашей страны. Анатолия приглашали в различные районы области, а также республику Марий Эл, но мужчина выбрал Котельнич, так как за десять лет город стал для него практически родным.

Активисты ОНФ продолжают сбор вещей, строительных материалов и мебели. Желающие оказать помощь Анатолию могут обратиться в региональное отделение ОНФ по телефону (8332) 25-18-24, по электронной почте 43region@onf.ru или в социальной сети.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о жизни Анатолия Крымова, который в течение десяти лет жил в лесу под Котельничем. Читать.