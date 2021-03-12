Проживший 10 лет в лесу под Котельничем мужчина мечтает обрести дом и работу

Анатолий Крымов живет совершенно один - ни детей, ни родных. Фото: vk.com/onfkirov

В течение практически десяти лет 59-летний отшельник Анатолий Крымов живет в лесу под Котельничем без отопления и электричества. В Кировскую область мужчина приехал из Омска в далеком 1983 году к сестре. Сейчас же отшельник совершенно один - ни детей, ни родных. Большую часть жизнь он работал в сельском хозяйстве пастухом. Однако деревни постепенно вымирали, работы не стало и мужчина остался без крова.

В какой-то момент Анатолий решил поселиться в лесу под Котельничем. Выбрал место недалеко от дороги и стал строить жилье. За несколько лет мужчина из подручных материалов возвел себе деревянную хижину, туалет, теплицу и даже баню, но последнюю не получается достроить из-за отсутствия котла. Однако мужчина не отчаивается. Недавно он приобрел на чудом скопленные деньги старенькую пилу, чтобы продолжать строить хижину.

Анатолий Крымов мечтает работать в колхозе, жить в собственном скромном доме и вести подсобное хозяйство.

- Я не пью и не курю, верую в Бога. Хотел бы найти работу - плотник-столяр у меня специальность. Могу коров кормить, за землей ухаживать. Хотел бы домишко где-нибудь в деревне и землю свою, - рассказал мужчина активистам ОНФ.

Прошлым летом отшельник попал в больницу - мужчину на трассе сбила машина и он чуть не погиб. Анатолий получил несколько серьезных переломов и травму головы.

Член регионального штаба ОНФ в Кировской области Алексей Дудин рассказал, что продуктами и теплыми вещами мужчине помогают местные жители и дальнобойщики. Да и сам Анатолий благодарен людям за помощь: «Ой, люди здорово помогают!».

Продуктами и теплыми вещами мужчине помогают местные жители, дальнобойщики и активисты ОНФ. Фото: vk.com/onfkirov

Хочется, чтобы его жизнь наладилась, поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой помочь этому человеку с работой и жильем, - сообщил член ОНФ Алексей Дудин.

Желающие оказать помощь Анатолию могут обратиться в региональное отделение ОНФ по телефону (8332) 25-18-24, по электронной почте 43region@onf.ru или в социальной сети.