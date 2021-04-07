АО «Куприт» вновь заставили пересчитать плату за ТКО

Периодичность оказания подрядной организацией жителям деревни Казаковцевы коммунальной услуги не соответствовала предъявляемым требованиям. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

АО «Куприт» обязали произвести перерасчет платы за ТКО жителю деревни Казаковцевы Орловского района, который ранее пожаловался на оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Установлено, периодичность оказания подрядной организацией жителям деревни Казаковцевы коммунальной услуги не соответствовала предъявляемым требованиям, - подтвердили доводы заявителя в надзорном ведомстве.

В итоге руководитель АО «Куприт» получил представление от прокурора Орловского района. После этого жителю деревни Казаковцевы произвели перерасчет платы за вывоз мусора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что АО «Куприт» обязали произвести перерасчет платы за ТКО для жителей 50 населенных пунктов Котельничского района. Читать.