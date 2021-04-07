Житель Кировской области отделался штрафом за продажу шпионских очков

Солнцезащитные очки со встроенной микрокамерой по приговору суда уничтожены. Фото: Кировского ЛО МВД России на транспорте

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в уголовном деле о продаже солнцезащитных очков с камерой, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Дело в том, что в октябре 2020 года сотрудники полиции заметили мужчину в помещении вокзала, который продавал солнцезащитные очки. Однако аксессуар был непростой, а предназначенный для записи видео и аудио. Экспертиза показала, что устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации.

В итоге суд признал 30-летнего жителя Кировской области виновным и назначил наказание в виде штрафа, а солнцезащитные очки постановил уничтожить.