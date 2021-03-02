Шпионские игры: в Кирове солнцезащитные очки стали поводом для возбуждения уголовного дела

Устройство относится к категории специальных технических средств. Фото: Кировского ЛО МВД России на транспорте

В Кирове направлено в суд уголовное дело о факте продажи солнцезащитных очков с камерой, сообщили в пресс-службе регионального МВД России на транспорте.

В октябре 2020 года сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину в помещении вокзала, который пытался продать солнцезащитные очки. Однако аксессуар был непростой, а предназначенный для записи видео и аудио. Изъятое устройство предали экспертам.

- Согласно экспертизе, устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, - сообщили в полиции.

В итоге в отношении уроженца города Котельнича возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ - «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.