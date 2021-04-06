Регоператор «Куприт» закупил 3739 новых контейнеров

В Кировской области на площадки по сбору ТКО поступят 3739 новых контейнера. Фото: kirovreg.ru

Министерство охраны окружающей среды Кировской области подготовило перечень новых площадок по сбору твердых коммунальных отходов, нуждающихся в контейнерах. Список адресов передали регоператору АО «Куприт». По нормативам каждая такая площадка должна быть оборудована минимум двумя контейнерами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С декабря 2020 по февраль 2021 года «Куприт» приобрел около 9000 использованных и 3739 новых контейнеров. Они направлены во все районы Кировской области. Всего в муниципалитетах за счет субсидий областного бюджета построили 1370 площадок.