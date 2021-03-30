Кировские вандалы атаковали мусорные контейнеры АО «Куприт»

В областном центре также участились и случаи поджогов мусорных контейнеров. Фото: vk.com/regoperator43

В Кирове вандалы уничтожают мусорные контейнеры регоператора «Куприт». Только с начала марта 2021 года в областном центре зафиксировали 93 подобных случая. Из них 33 бака удалось восстановить, а остальные были утилизированы.

В пресс-службе АО «Куприт» сообщили, что в областном центре также участились и случаи поджогов мусорных контейнеров. Три таких инцидента произошли на Маршала Конева, 5, Московской, 53 и Октябрьском проспекте, 122а.

- Чаще всего контейнеры горят из-за брошенных в них окурков, однако бывают и умышленные поджоги, - сообщили в АО «Куприт». - Напоминаем, что за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества поджигателям может грозить уголовная ответственность.