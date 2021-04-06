Жителям поселка Заря пересчитали плату за отопление

Сумма перерасчета составила 1,2 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям поселка Заря Опаринского района, которые замерзали зимой в своих квартирах, произвели перерасчет платы за отопление, сообщили в областной прокуратуре.

Во время отопительного сезона в поселке не соблюдался температурный режим, а столбик термометра в квартирах не поднимался выше 14 градусов. Следовательно, коммунальная услуга по теплоснабжению была оказана УК «Молома» ненадлежащим образом.

- По данному факту прокурор внес руководителю ООО «Управляющая компания «Молома» представление, - сообщили в надзорном ведомстве. - После вмешательства прокуратуры жителям поселка Заря произведен перерасчет платы за указанный период на общую сумму более 1,2 млн. рублей.