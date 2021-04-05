Еще одна: в Кирове у посадочной платформы автовокзала частично разрушилась крыша

Опасное место лишь оградили ленточкой. Фото: vk.com/kirovt

В Кирове по весне поехали крыши. Не успели местные переварить обрушение кровли в спорткомплексе «Вересники», как в тот же день напасть настигла еще одну. У посадочной платформы городского автовокзала частично разрушилась крыша, и ее часть нависла над дорогой. Фотография появилась в паблике «Кировский транспорт».

- Лентами всё обтянуто, автобусы неизвестно где останавливаются, объявлений нет, - комментирует анонимный автор поста.

Кировчане в социальных сетях негодуют из-за очередного ЧП, которое может обернуться трагедией. И их, в принципе, можно понять, особенно после инцидента в Вересниках.

- Все, скоро одни руины останутся, апокалипсис по-кировски начинается. Интересно, что завтра разрушится? Хоть бы администрация.

- Крыши едут, котлеты обнуляют, не город, а зеркало современности.

- Так она не рухнет?! А, да, ленточка. Надо было сразу перевязать лентой, как построили.

Напомним, город все еще гудит из-за обрушения крыши в легкоатлетическом манеже «Вересники». ЧП произошло 4 апреля прямо во время детских соревнований. Кровля частично разрушилась, и куски железа и бетона полетели прямо на беговую дорожку, на место, где еще пару секунд назад находились спортсмены. К счастью, никто не пострадал, а ведомства теперь проводят проверку случившегося.