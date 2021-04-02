В Кирове продолжается прием документов в первый класс

Всего в текущем году в школы пойдут около 7700 первоклассников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля в Кирове начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Родители ребят могут подать документы несколькими способами:

- электронно: сайт Министерства образования Кировской области и портал Госуслуг;

- направить по почте заказным письмом;

- принести в школу лично.

В департаменте образования сообщили, что за вчерашний день были поданы 3158 заявлений на зачисление ребенка в первый класс. Всего в текущем году в школы пойдут около 7700 первоклассников. Кроме того, в департаменте отметили, что электронная система работала без сбоя.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в в Кирове с 2021 года изменился порядок поступления детей в 1 класс государственных гимназий и лицеев. Подробнее здесь.