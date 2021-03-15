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Общество15 марта 2021 9:28

В Кирове с 2021 года изменится порядок поступления детей в 1 класс

Кировчане смогут сами выбрать школу в которой будет учиться их ребенок
Алексей РомановАлексей Романов
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С 2021 года кировчане смогут сами выбрать школу для своих детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове с 1 апреля 2021 года для будущих первоклассников изменили порядок зачисления в школу. Так, детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема, а также проживающих на закрепленной территории уровняли в возможности поступления в образовательные учреждения. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Отметим, что с предстоящего учебного года кировчане смогут сами выбрать в какой школе будет учиться их ребенок. Это стало возможным благодаря закреплению за государственными образовательными организациями территории всего муниципального образования.

Добавим, что по такому же принципу может быть организовано зачисление детей в районных и городских округах. Соответствующее распоряжение регионального министерства образования появится не позднее 15 марта текущего года.