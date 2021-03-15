В Кирове с 2021 года изменится порядок поступления детей в 1 класс

С 2021 года кировчане смогут сами выбрать школу для своих детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове с 1 апреля 2021 года для будущих первоклассников изменили порядок зачисления в школу. Так, детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема, а также проживающих на закрепленной территории уровняли в возможности поступления в образовательные учреждения. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Отметим, что с предстоящего учебного года кировчане смогут сами выбрать в какой школе будет учиться их ребенок. Это стало возможным благодаря закреплению за государственными образовательными организациями территории всего муниципального образования.

Добавим, что по такому же принципу может быть организовано зачисление детей в районных и городских округах. Соответствующее распоряжение регионального министерства образования появится не позднее 15 марта текущего года.