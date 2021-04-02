Восстанавливать водоснабжение в Лузе начнут после оттаивания грунта

Уже 1,5 месяца жители нескольких улиц вынуждены топить снег и набирать капающую с крыш воду. Фото: onf.ru

С 20 февраля жители двадцати домов в городе Лузе живут без холодного водоснабжения. В пресс-службе правительства Кировской области сообщили, что в населенном пункте произошло перемерзание водопровода, ведущего к частным домам по улицам Карла Либкнехта, Профсоюзной, Кирова, Горького и Добролюбова.

- Сейчас воду к домам подвозит ООО «ВВКС» по согласованию с жителями даты и времени по телефону 5-12-59, - пояснили в правительстве. - Так же можно воспользоваться водой из колодца на перекрестке улицы Кирова и 2-го Набережного переулка.

Известно, что восстановительные работы начнутся только после оттаивания грунта, так как водопровод лежит под бетонной плитой.