В 20 домах в Лузе полтора месяца нет воды

Уже 1,5 месяца жители нескольких улиц вынуждены топить снег и набирать капающую с крыш воду. Фото: onf.ru

С 20 февраля жители двадцати домов в городе Лузе живут без холодного водоснабжения. В чем именно причина, и когда она будет устранена, людей до сих пор не проинформировали, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Кроме того, горожане жалуются и на плохо организованный подвоз воды.

- Местная администрация официально сообщает, что подвоз воды организован на основании заявок. Каких заявок, куда их нужно направлять – никто не знает. Чтобы всем хватало, воду нужно привозить хотя бы через день, - рассказали пострадавшие жители Лузы общественникам.

Активисты ОНФ обратились в администрацию города с просьбой наладить подвоз воды. Если в ближайшие дни он не будет организован, то общественники обратятся в прокуратуру.