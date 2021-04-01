Конкурс по выбору сити-менеджера Кирово-Чепецка состоится 5 мая

Документы предоставляются в аппарат Кирово-Чепецкой городской думы. Фото: k4gorod.ru

Конкурс по выбору главы администрации Кирово-Чепецка назначен на 5 мая 2021 года. Соответствующее решение принято депутатами на очередном заседании городской думы.

На должность градоначальника могут претендовать граждане в возрасте от 25 до 65 лет, имеющие высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или равноценное. Кроме того, к кандидату предъявляются требования и по опыту работы: не менее четырех лет в органах власти или не менее пяти лет по специальности.

- Документы предоставляются в аппарат Кирово-Чепецкой городской думы с 05.04.2021 по 30.04.2021 по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 316 с 8 до 12 часов ежедневно, кроме выходных, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, что бывший сити-менеджер Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев уехал работать в Пермский край. Подробнее здесь.