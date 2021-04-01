Администрация Вятских Полян договорилась с перевозчиком, обслуживающим городские маршруты

В Вятских полян между властями города и автоколонной продлили действующее соглашение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Вятских Полян 31 марта провела переговоры с перевозчиком АО «Вятско-Полянская автоколонна», обслуживающей все автобусные маршруты города. С организацией продлен контракт на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Напомним, что 31 марта истекал срок действующего с автоколонной соглашения. Перевозчика не устраивали условия, предлагаемые властями города. Ему несколько лет приходится работать в убыток. В результате жители Вятских Полян могли лишиться возможности пользоваться общественным транспортом.

По словам финансового директора «Вятско-Полянской автоколонны» Вячеслава Царюка, альтернативных перевозчиков нет в принципе. Поэтому организации пришлось согласиться продолжать перевозки людей на прежних условиях.

Отметим, что перевозчик внес изменения в расписание маршрутов. В связи с этим местных жителей просят ознакомиться с новым расписанием на сайте «Вятско-Полянской автоколонны».