Вятские Поляны могут остаться без общественного транспорта

Несколько лет перевозчик работал в убыток. Фото: admkirov.ru

С 1 апреля Вятские Поляны останутся без автобусов. О возможном прекращении рейсов сообщил перевозчик АО «Вятско-Полянская автоколонна», который обслуживает все городские маршруты. Дело в том, что 31 марта истекает контракт на оказание услуг, а условия нового договора не устраивают компанию.

- Администрация предложила заключить контракт на условиях дотаций в размере 100 тысяч рублей в месяц до конца 2021 года, - сообщили на предприятии. - Однако прогнозируемый убыток с учетом разрушенного моста и изменения маршрутов составляет 6,3 млн рублей.

В компании пояснили, что несколько лет предприятие работало в убыток. Дотации из бюджета начались лишь в 2020 году, но они не смогли улучшить экономическую ситуацию.

- За 15 лет АО «Вятско-Полянская автоколонна 1322» потеряло на убытках от перевозок более 20 млн рублей, оплачивая их за счет продажи своего имущества, - подчеркнули в компании. - Сейчас продавать больше нечего.

Однако, предприятие готово заключить новый контракт на перевозки, но на основе полной компенсации убытков.