В Кировской области отец регулярно избивал своего 8-летнего сына

В настоящее время сотрудники СК РФ по Кировской области продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении отца, который систематически избивал своего сына.

- С сентября 2020 года по март 2021 года 32-летний житель Советского района наносил побои своему 8-летнему сыну, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудники СК РФ по Кировской области расследуют еще одно подобное уголовное дело в отношении матери, которая избивала свою 15-летнюю дочь.