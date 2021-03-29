В Кировской области мать систематически избивала свою 15-летнюю дочь

Если вина женщины будет доказана, то ей грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая систематически избивала свою дочь.

- В марте 2021 года 33-летняя жительница Кильмезского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей 15-летней дочери, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Если вина женщины будет доказана, то ей грозит до семи лет лишения свободы.