Суд обязал мэрию Котельнича отремонтировать пол в муниципальном жилье женщины-инвалида

С 2017 года женщина-инвалид с тяжелыми хроническими заболеваниями вынуждена жить с провалившимся полом. Фото: onf.ru

Администрацию Котельнича обязали восстановить провалившийся пол в муниципальной квартире, в которой проживает инвалид, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Изначально администрация отказалась от ремонта муниципального имущества со ссылкой на договор социального найма, по которому обязанность по текущему ремонту возлагается на нанимателя квартиры, а по капитальному на собственника.

Не согласившись с такой аргументацией общественники обратились в прокуратуру, которая внесла чиновникам предписание об устранении нарушений. Однако администрация не спешила восстанавливать пол, а заказала независимую экспертизу, которая отнесла необходимые работы к текущему ремонту помещения.

Рассматривать данный конфликт пришлось Котельничскому районному суду, который в итоге встал на сторону пенсионерки и признал, что работы относятся к капитальному ремонту. Отметим, что администрация сможет в течение месяца оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.