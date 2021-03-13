Мэрия Котельнича отказывается ремонтировать провалившийся пол в квартире женщины-инвалида

В таких условиях женщина живет с 2017 года. Фото: ОНФ по Кировской области

В Котельниче горадминистрация отказывается проводить капремонт в квартире женщины-инвалида. По сообщению активистов ОНФ, мэрия активно перевешивает эти обязательства на хозяйку жилища.

Дело тянется с 2017 года, когда в квартире женщины провалился пол. Из-за этого в помещении постоянно стоит холод, поскольку все тепло уходит сквозь щели в нем. Осенью-зимой же там становится слишком влажно, и у пенсионерки начинаются приступы астмы.

Проблемная квартира является муниципальной, и потому женщина обратилась в горадминистрацию за помощью с ремонтом. Сделать это самостоятельно ей не по силам - она живет на пособие по инвалидности. Чиновники отказали пенсионерке со ссылкой на договор социального найма - мол, эта обязанность лежит на плечах жительницы квартиры. Активисты же считают иначе: проблему может решить только капремонт, а это уже должен делать лишь собственник помещения - то есть мэрия Котельнича.

Обращение в прокуратуру помогло лишь частично: чиновникам выдали предписание об устранении нарушений. Однако те ушли от ответа, причем весьма ловко - наняв специалистов, которые выдали заключение: восстановление пола относится к текущему ремонту, а не к капитальному. То есть женщина-инвалид должна провести его своими силами. На экспертизы потратили, по мнению ОНФ, около сорока тысяч рублей, на которые вполне можно было привести проблемную квартиру в порядок.

В ближайшее время, как сообщают активисты, по данному делу должен состояться суд. Интересы женщины-инвалида будет представлять прокуратура.