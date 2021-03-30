Водителю, устроившему смертельное ДТП в Юрьянском районе, дали пять лет колонии

В оезультате ДТП погибла пассажирка «четырнадцатой». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области осудили 36-летнего жителя Юрьянского района, виновного в смертельном ДТП. По информации областной прокуратуры, трагедия произошла из-за того, что водитель был пьян.

ДТП произошло утром 18 августа 2020 года. Нетрезвый мужчина ехал на ВАЗ-2114 по трассе «Вятка». Поворачивая в направлении одной из деревень, водитель не убедился в безопасности маневра и не пропустил «Фольксваген Транспортер». Основной удар пришелся на пассажирскую сторону отечественной легковушки, а иномарку вовсе выбросило с дороги.

В результате столкновения пассажирка «четырнадцатой» погибла, не пережив удара. Кроме того, пострадали семь человек - оба водителя и пять человек, ехавших в «Фольксвагене», в том числе семилетняя девочка.

Водителя отечественной легковушки признали виновным в смертельном ДТП. Суд вынес приговор: пять лет в колонии-поселении и лишение права управлять транспортными средствами на три года.