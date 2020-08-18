Один человек погиб и семь пострадали: на трассе «Вятка» произошло крупное ДТП

В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Volkswagen. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 18 августа, на трассе «Вятка» произошла смертельная авария. По предварительным данным, в 7.35 в Юрьянском районе столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Volkswagen. На опубликованных кадрах с места аварии видно, что основной удар пришелся на пассажирскую часть «четырнадцатой», а иномарку выбросило с дороги.

Микроавтобус выбросило с дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что в результате аварии погибла пассажирка отечественной легковушки. Травмы в ДТП получили семь человек: оба водителя, а также пять пассажиров автомобиля Volkswagen, в том числе 7-летняя девочка.

Сейчас по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняются причины аварии.