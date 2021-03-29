Еще пять проекционных пешеходных переходов появятся в Кирове

Первая «зебра» заработала 5 февраля на пешеходном переходе у цирка. Фото: admkirov.ru
В Кирове установят еще пять проекционных пешеходных переходов. Их оборудуют на наиболее аварийных участках города, а именно:
- Лепсе, 10;
- Павла Корчагина, 74;
- Ломоносова, 17;
- Строителей, 1а;
- Дзержинского, 88.
Подобные устройства уже установлены на пяти участках, а оставшиеся оборудуют до конца третьего квартала 2021 года. Их главная цель - обеспечить видимость перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. При этом проекционная зебра не заменяет собой разметку на асфальте, она лишь является ее дублером.
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