В Кирове установят десять проекционных пешеходных переходов

Лазерные проекторы в темное время суток проецируют пешеходный переход на дороге. Фото: vk.com/urban_kirov

В областном центре установят десять проекционных пешеходных переходов. Их оборудуют на самых оживленных улицах города, а именно:

- перекресток улиц Карла Маркса и Орловской;

- перекресток улиц Профсоюзной и Казанской;

- у площади Лепсе;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Северное Кольцо;

- Октябрьский проспект, 75;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной;

- Октябрьский проспект, 147;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Милицейской;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Азина;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказали, что первая «зебра» заработает 5 февраля на пешеходном переходе у цирка. На данный момент все работы по установке уже завершены, а специалисты настраивают проекцию.

Стоит отметить, что подобные устройства уже устанавливают в крупных городах. Их главная цель - обеспечить видимость перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. При этом проекционная зебра не заменяет собой разметку на асфальте, она лишь является ее дублером.

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