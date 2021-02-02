В Кирове установят десять проекционных пешеходных переходов

Лазерные проекторы в темное время суток проецируют пешеходный переход на дороге. Фото: vk.com/urban_kirov
В областном центре установят десять проекционных пешеходных переходов. Их оборудуют на самых оживленных улицах города, а именно:
- перекресток улиц Карла Маркса и Орловской;
- перекресток улиц Профсоюзной и Казанской;
- у площади Лепсе;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Северное Кольцо;
- Октябрьский проспект, 75;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной;
- Октябрьский проспект, 147;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Милицейской;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Азина;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской.
В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказали, что первая «зебра» заработает 5 февраля на пешеходном переходе у цирка. На данный момент все работы по установке уже завершены, а специалисты настраивают проекцию.
Стоит отметить, что подобные устройства уже устанавливают в крупных городах. Их главная цель - обеспечить видимость перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. При этом проекционная зебра не заменяет собой разметку на асфальте, она лишь является ее дублером.
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