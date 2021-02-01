В Кирове установят первый проекционный пешеходный переход

Лазерные проекторы в темное время суток проецируют пешеходный переход на дороге. Фото: vk.com/urban_kirov

На одной из самых оживленных улиц города установят лазерные проекторы для подсветки дорожной разметки. В группе «Архитектура и урбанистика в Кирове» сообщили, что новое оборудование появится на пешеходном переходе у цирка.

Подобные устройства уже устанавливают в крупных городах. Их главная цель - обеспечить видимость перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. При этом проекционная зебра не заменяет собой разметку на асфальте, она лишь является ее дублером.

Однако некоторые жители отреагировали на планы городской мэрии негативно.

- Мало того, что эти проекторы стоят от 94 до 190 тысяч рублей, так еще и вместо того, чтобы подсвечивать пешеходов, проектор подсвечивает асфальт, - рассказали в группе «Архитектура и урбанистика в Кирове». - Отличная находка для чиновников, которые хотят показать федеральному центру, как лихо они осваивают бюджет нацпроекта БКАД.

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