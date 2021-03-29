В Вятских Полянах продают метеорит за тысячу рублей

Это уже не первое объявление о продаже метеорита в Кировской области. Фото: avito.ru

В Вятских Полянах продают метеорит. Небольшой космический камень владелец оценивает в 1100 рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Согласно ему, вес метеорита - около 700 грамм, а размеры - примерно 12х10х4 см. Также владелец сообщает, что камень упал на Землю 40-60 тысяч лет назад. Откуда такие точные сведения и кто их сообщил кировчанину, неизвестно. Состояние метеорита мужчина почему-то оценивает как «б/у». Кто им пользовался и как - непонятно.

Между прочим, это уже не первое подобное объявление. В декабре мы писали о кировчанине, который выставил на продажу метеорит весом более шести килограмм. Камень мужчина оценил в 600 тысяч рублей. Совсем недавно объявление вновь появилось на сайте. Видимо, охотников до покупки такой реликвии так и не нашлось.