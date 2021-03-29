В Фаленском районе на пожаре в частном доме погибла женщина

Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Фаленском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, унесшего жизнь одного человека, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По данным регионального МЧС, пожар произошел в субботу, 27 марта, в частном жилом доме на улице Профсоюзной в селе Талица. Огонь за считанные секунды охватил деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 69-летней хозяйки дома.

- Предполагаемая причина возгорания - неосторожность погибшей при курении, - сообщили в МЧС.

В настоящее время сотрудники СК проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано шесть пожаров. Погиб один человек.