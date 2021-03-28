Спасение кировчанина из горящей квартиры попало на видео

На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые развернули лестницу для спасения людей. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/

В субботу, 27 марта, в доме №20 на улице Октябрьский проспект произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые развернули лестницу для спасения людей. Известно, что на момент возгорания в квартире находился один человек.

В Instagram «Злой Кировчанин» появилось видео работы спасателей на месте пожара:

- По предварительной информации, погибших нет, из квартиры спасен один человек, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Для тушения пожара привлекались 15 человек и 5 единиц техники.