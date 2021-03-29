Кировская область на 69 месте по зарплатам в малых городах России

Самые высокие зарплаты в маленьких города оказались в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировская область заняла 69 место в рейтинге субъектов РФ по уровню заработной платы в маленьких и средних городах региона. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

В регионе средняя зарплата в малых и средних городах выросла до 26 тысяч 900 рублей. Прирост за 2020 год составил 9,7%. А, вот, соотношение зарплаты с товарами и услугами оказалось на уровне 1,8.

- В крупных городах или региональных центрах люди почти всегда зарабатывают больше, чем в провинции. Лишь в шести субъектах из проанализированных 81 ситуация обратная, - приходят к выводу эксперты «РИА Рейтинг».

Самые высокие зарплаты в маленьких города оказались в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Магаданской области и Ненецком АО. Аутсайдерами рейтинга и стали кавказские регионы - Кабардино-Балкарская и Чеченская республика.

Напомним, что по данным Кировстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Кировской области в 2020 году составила 32 тысячи 402 рубля.